«عض وبصق وحذاء أحمر» أغرب الشروط الجزائية فى عقود اللاعبين

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أسدل الستار على الموسم الكروى فى جميع المسابقات الأوروبية، وذلك بتحقيق تشيلسى لقب الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، وريال مدريد لقب الدورى الإسبانى «اللا ليجا» ودوري أبطال أوروبا، ويوفنتوس للقب الدورى الإيطالى «الكالتشيو»، وبايرن ميونخ للدورى الألمانى «بوندسليجا»، وموناكو للقب الدورى الفرنسى، ومانشستر يونايتد على الدوري الأوروبي.

وبدأ التنافس فى سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو»، الذى يشهد تنافسا شرسا بين العديد من الأندية على أبرز اللاعبين الموجودين على الساحة، وبالأخص مانشستر سيتى بقيادة مديره الفنى بيب جوارديولا الذى أنهى الموسم خالى الوفاض، للمرة الأولى فى تاريخه التدريبى.

وفي البريميرليج، بدأ الصراع مبكرًا بضم مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو، وإيدرسون مورايس حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، كما ضم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح جناح روما الإيطالي، في المقابل ضم مانشستر يونايتد السويدي فيكتور لينديلوف مدافع بنفيكا.

ومع بدء سوق الانتقالات الصيفية، نستعرض لكم أغرب 10 شروط جزائية فى عقود نجوم كرة القدم مع أشهر الأندية الأوروبية، وفقًا لما نشرته مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية:

وكان أول الشروط الجزائية الغريبة فى صفقة انضمام الأوروجويانى لويس سواريز، من ليفربول إلى برشلونة، مقابل 81 مليون يورو فى صيف 2014، وقيام النادى الكتالونى بوضع شرط جزائى، يغرم سواريز فى حالة قيامه بعض أى لاعب، فى ظل تورط اللاعب الأوروجويانى فى واقعة عض جورجيو كيلينى مدافع إيطاليا فى كأس العالم، مما أدى إلى إيقافه 4 أشهر، إضافة إلى إيقافه 10 مباريات لنفس الواقعة مع برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسى.

كما وضعت إدارة ليفربول مكافأة فى عقد المهاجم الإيطالى المثير للجدل ماريو بالوتيلى، قيمتها مليون جنيه إسترلينى، إذا تحلى بالحكمة والسلوك الرياضى، وألا يتعرض للطرد أكثر من 3 مرات بسبب التدخلات العنيفة، والتزامه أيضًا بعدم البصق على لاعب منافس أو أى شخص آخر، أو قيامه بحركات مسيئة.

ومن أشهر الشروط الجزائية، تلك التى وضعها النجم الهولندى دينيس بيركامب عند انتقاله من إنتر ميلان إلى أرسنال الإنجليزى، واشتراطه عدم السفر بالطائرة، والاكتفاء بركوب القطارات فقط، بسبب «فوبيا» الطيران، مما أدى إلى غيابه عن بعض المباريات، وسفره منفردًا قبل عدة أيام من أى رحلة للفريق اللندنى.

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وفى صيف 2013، اشترط نيمار جونيور على مسؤولى برشلونة عند الانضمام إلى الفريق الكتالونى قادمًا من سانتوس، أن تتحمل خزينة النادى الإسبانى تكاليف سفر أصدقائه من البرازيل مرة كل شهرين لزيارته بإقليم كتالونيا.

كما قرر نادى باريس سان جيرمان منح مدافعه البرازيلى تياجو سيلفا 41 ألف يورو إضافية على راتبه الشهرى، لتفادى عاداته فى توجيه الانتقادات وتصريحات مثيرة للجدل ضد إدارة النادى أو زملائه أو الجهاز الفنى، وكذلك الجماهير، فى بند وصفه التقرير بأنه «ضريبة الصمت»، وكذلك ضرورة عدم مشاركته فى المراهنات.

وتعد حالة اللاعب السويدى ستيفان شوارز مثيرة للجدل، حيث وضعت إدارة نادى ساندرلاند الإنجليزى شرطا جزائيا فى عقده يمنعه من تحقيق رغبته فى القيام برحلة إلى الفضاء، وتوقيع إقرار بخط يده، يلزمه بتنفيذ هذا الشرط.

كما منع نادى ريال بيتيس لاعبه الهولندى رافائيل فان دير فارت عند الانضمام إلى صفوف الفريق فى مارس 2015 من ارتداء حذاء «أحمر»، لأنه يشير إلى غريمه الأندلسى إشبيلية.

ووضعت إدارة نادى أوستريا فيينا النمساوى عدة شروط جزائية بعقد اللاعب النيجيرى الشاب لارى كايودى (22 عامًا)، لفرض الانضباط التام، مثل تغريمه 50 يورو فى حالة شرائه طعاما من خارج الفندق الذى يقيم به، وخصم 15% من راتبه إذا لم يلتزم بقرار حظر التجول الذى حدده النادى، وتزيد إلى 30% فى حالة تناوله الكحوليات بالأماكن العامة، وغرامة 500 يورو فى حالة تلقيه إنذارا بسبب سوء السلوك أو تأخره عن موعد التدريبات.

وجاء عقد الدورى الفرنسى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير، الذى شمل شرطا جزائيا يضمن له الحصول على 4 آلاف يورو فى المباراة التى يخسرها الفريق الإنجليزى، ويتضاعف المبلغ فى حالة الفوز.

من جانبه اشترط المدافع الدانماركى دانييل أجير، على إدارة ليفربول الإنجليزى نشر إعلان لشركة معالجة مياه الصرف الصحى التى يملكها، وبالفعل توصل لاتفاق أن يظهر الإعلان 8 مرات فى كل مباراة بملعب أنفيلد، بواقع 27 ثانية فى المرة الواحدة.