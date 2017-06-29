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معركة الموصل: العراق يعلن "انتهاء داعش للأبد"

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مصراوي Masrawy

معركة الموصل: العراق يعلن "انتهاء داعش للأبد"

12:30 م الخميس 29 يونيو 2017

القاهرة - (مصراوي)
قال رئيس الوزراء العراقي، الخميس، إن الوقت قريب جدا لإعلان النصر النهائي على تنظيم داعش، حسبما نقلت وكالة أنباء كل العراق (أين).

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي انتهاء داعش في الموصل، التي أعلن منها خلافته المزعومة قبل ثلاثة أعوام.

يأتي ذلك بعد قليل من إعلان وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، نهاية تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل إلى الأبد في الموصل، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام من سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة.

وذكر قائد عسكري عراقي، في وقت سابق من اليوم، أن قواته استولت على مجمع مسجد النوري الشهير والمناطق المحيطة به، بحسب "سكاي نيوز".

ونبه اللواء سامي العريضي، إلى حاجة الموقع لتظهير من قبل الفرق الهندسية، خشية أن يكون مقاتلو داعش قد زرعوا فيه المتفجرات.

وصرحت وزارة الدفاع العراقية، إنه لم يبق لداعش أي منطقة في الموصل، وأنه لا خيار أمام عناصر التنظيم إلا الاستسلام.

 

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