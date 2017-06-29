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بعد رفع أسعار الوقود.. رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان: "التوقيت سيء.. ولن نسكت"

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مصراوي Masrawy

بعد رفع الوقود.. رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان: "التوقيت سيئ.. ولن نسكت"

12:36 م الخميس 29 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قرار بزيادة أسعار المواد البترولية الذي أصدرته صباح اليوم الخميس، قائلاً: "التوقيت سيء".

أضاف السويدي، في تصريح خاص لمصراوي، إن "اللجنة لن تسكت على الزيادة وستناقش طلب إحاطة في ذلك الشأن خلال اجتماعها الاثنين المقبل".

وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن الحكومة لم ترجع إلى اللجنة في توقيت تلك الزيادة قبل تنفيذها.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، رفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم الخميس، وذلك على النحو التالي"البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، ووقتها زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي"البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

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مصراوي Masrawy

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