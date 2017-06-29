محافظ الدقهلية: اجتماع عاجل لدراسة زيادة أسعار المواصلات 20%

الدقهلية - رامي القناوي:

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إنه دعا مديري عام المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لعقد اجتماع عاجل بحضور السكرتير العام، والسكرتير المساعد، ومدير إدارة المرور، لبحث تداعيات قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الاجتماع هدف إلى دراسة زيادة أسعار تعريفة الركوب بالنسبة للتاكسي وسيارات السرفيس، والخطوط العمومية، بما يتوافق مع الأسعار الجديدة.

وأوضح المحافظ، أنه بصدد زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات بنسبة 20%، على أن تكون بداية البنديرة بالنسبة لسيارات التاكسي بقيمة 5 جنيهات، ويكون الحد الأدنى لسعر المواصلات الداخلية "السرفيس"، 120 قرشًا.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، على النحو التالي، البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهًا للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهًا للتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.

وتعد زيادة اليوم، هي الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، عندما رفعت الحكومة أسعار الوقود، شهر نوفمبر الماضي، ليرتفع سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.