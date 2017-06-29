وزير النقل لمصراوي: تحريك أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد مرهون بتأثرهما من زيادة الوقود

كتب-عبدالله قدري:

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إنه لا توجد زيادة حالية على أسعار المترو والسكة الحديد، بعد ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدا أن الوزارة ستدرس خلال الفترة المقبلة إمكانية تأثر المرفقين بالزيادة الجديدة أم لا، وبعدها سيتم اتخاذ القرار.

وأضاف عرفات في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن "مترو الأنفاق والسكة الحديد إذا تأثروا بأسعار الوقود فسيكون التأثير خاص بقطع الغيار نفسها"، مشيرا إلى أن الوزارة ستدرس إمكانية زيادة أسعار المرفقين إذا تأثرا بزيادة أسعار الوقود.

وأوضح عرفات، أن وزارة النقل تقوم بعملية الإشراف الفني على التاكسي الأبيض دون التحكم في وضع تعريفات، مؤكدا أن هذا ليس اختصاص وزارة النقل.

وأكد وزير النقل أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار وتعريفات الركوب بعد الزيادة الجديدة على أسعار الوقود.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي"البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.