المرور: لم تصلنا زيادة في أسعار أجرة السيارات..وتشديدات أمنية بمحطات الوقود

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور إن جميع القيادات المرورية منتشرة في الشوارع والميادين ومحطات الوقود، لرصد الحالة المرورية وحركة السيارات ومتابعة رد فعل السائقين على زيادة أسعار الوقود.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، أنه لم تصل حتى الآن زيادة في تسعيرة أجرة الركاب بمواقف السيارات بالقاهرة والجيزة، مشيراً إلى أن هيئة "السرفيس" هي من تحدد الأجرة بناءًا على مجلس تعقده مع محافظ الإقليم، ثم تقوم بإرسال نسخة من الأسعار الجديدة لإدارة المرور وتعميمها بمواقف السيارات و"السرفيس".

وأشار المصدر أن تعليمات مشددة صدرت إلى إدارات المرور لمراقبة مواقف سيارات الأجرة، لمنع استغلال الركاب وعدم زيادة الأجرة بشكل عشوائي.

ونفى مصدر أمني أخر بمصلحة الأمن العام، وجود أي بلاغات في محطات الوقود أو مواقف السيارات حتى الآن، مشيراً إلى وجود عناصر من الشرطة بمحيط جميع محطات الوقود.