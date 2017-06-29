أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

المرور: لم تصلنا زيادة في أسعار أجرة السيارات..وتشديدات أمنية بمحطات الوقود

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرور: لم تصلنا زيادة في أجرة السيارات..وتشديدات أمنية بمحطات الوقود

12:03 م الخميس 29 يونيو 2017

المرور: لم تصلنا زيادة في أسعار أجرة السيارات..وتشديدات أمنية بمحطات الوقود

سيارات الاجرة

كتب – فتحي سليمان:
قال مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور إن جميع القيادات المرورية منتشرة في الشوارع والميادين ومحطات الوقود، لرصد الحالة المرورية وحركة السيارات ومتابعة رد فعل السائقين على زيادة أسعار الوقود.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، أنه لم تصل حتى الآن زيادة في تسعيرة أجرة الركاب بمواقف السيارات بالقاهرة والجيزة، مشيراً إلى أن هيئة "السرفيس" هي من تحدد الأجرة بناءًا على مجلس تعقده مع محافظ الإقليم، ثم تقوم بإرسال نسخة من الأسعار الجديدة لإدارة المرور وتعميمها بمواقف السيارات و"السرفيس".

وأشار المصدر أن تعليمات مشددة صدرت إلى إدارات المرور لمراقبة مواقف سيارات الأجرة، لمنع استغلال الركاب وعدم زيادة الأجرة بشكل عشوائي.

ونفى مصدر أمني أخر بمصلحة الأمن العام، وجود أي بلاغات في محطات الوقود أو مواقف السيارات حتى الآن، مشيراً إلى وجود عناصر من الشرطة بمحيط جميع محطات الوقود.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تشديدات أمنية ومرورية بمحيط مسجد المشير لتأمين جنازة قائد المنطقة الشمالية العسكرية

    تشديدات أمنية ومرورية بمحيط مسجد المشير لتأمين جنازة قائد المنطقة

    أخبار
  • ضبط 200 سائق تحت تأثير المواد المخدرة في حملات أمنية خلال أسبوع

    ضبط 200 سائق تحت تأثير المواد المخدرة في حملات أمنية خلال أسبوع

    أخبار
  • تكدس مروري بالطريق الدائري إثر انقلاب مقطورة محملة بالزلط

    تكدس مروري بالطريق الدائري إثر انقلاب مقطورة محملة بالزلط

    أخبار
  • تأجيل نظر طعن يطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل لـ21 أكتوبر

    تأجيل نظر طعن يطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل لـ21 أكتوبر

    أخبار

إعلان

a0b6b4cdc7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام