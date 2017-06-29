التفاصيل الكاملة لـ29 ألف قطعة أرض تطرحها «الإسكان» خلال أيام

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قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم الاستقرار على طرح 29 ألفا و217 قطعة أرض بعد عيد الفطر مباشرة، بمختلف أنواعها "إسكان اجتماعي، متميز، والأكثر تميزا"، في غالبية المدن الجديدة.
وفي مدينة «بدر» قال المهندس عادل الدسوقي رئيس جهاز تنمية المدينة، إن هناك نحو 401 قطع أراض إسكان اجتماعي بمساحات تبدأ من 209 أمتار حتى 276 مترا، بالإضافة إلى 82 قطعة إسكان متميز، منها 49 شمال المدينة و18 بجوار الحديقة المركزية، بخلاف 244 قطعة أرض بمشروع بيت وطن.
أما المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فقال إنه سيتم طرح 5 قطع فقط ضمن الأراضي الأكثر تميزا، مضيفا أنه لا توجد أراضي إسكان اجتماعي أو متميز بالمدينة.
وأوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه من المتوقع أن يتم طرح 16 قطعة أرض إسكان متميز، موضحا أن سعر المتر قد يصل إلى 4 آلاف جنيه.
وفي مدينة برج العرب، كشف المهندس أمين غنيم رئيس تنمية جهاز المدينة، أن هناك نحو 1300 قطعة أرض جاهزة للطرح بين متميز واجتماعي، من المتوقع أن يتم طرح قرابة ألف قطعة في الإعلان القادم.
وعلمت «التحرير» أن الأسعار الخاصة بالأراضي التي ستطرح بمدينة برج العرب، ستكون بسعر 770 جنيها للإسكان الاجتماعي، و1200 جنيه للمتميز.
وفي السطور التالية بيان بالتوزيع النهائي للأراضي التي سيتم طرحها بمختلف الأنواع:
- أراضي الإسكان الاجتماعي
ستطرح وزارة الإسكان نحو 13 ألفا و225 قطعة أرض، بمقدم حجز 25 ألف جنيه، وهي:
"العبور 415 قطعة
العاشر من رمضان 1681 قطعة
بدر 401 قطعة
برج العرب 1172 قطعة
أسيوط الجديدة 1311 قطعة
بني سويف 1058 قطع
طيبة الجديدة 181 قطعة
سوهاج الجديدة 6320 قطعة
الفيوم الجديدة 227 قطعة
السادات 2279 قطعة
قنا الجديدة 880 قطعة
- الأراضي الأكثر تميزا
إجمالي عدد القطع المطروحة 5859 بمقدم حجز 350 ألف جنيه، وهي:
القاهرة الجديدة 3980 قطعة
الشيخ زايد 41 قطعة
6 أكتوبر.. 649 قطعة
العبور 380 قطعة
الشروق 16 قطعة
السادات الجديدة 657 قطعة
15 مايو 45 قطعة
بني سويف الجديدة 6 قطع
سوهاج الجديدة 80 قطعة
- الأراضي المميزة
سيتم طرح 10133 قطعة أرض، ويبلغ مقدم الحجز 100 ألف جنيه، وهي:
"6 أكتوبر 1008 قطع
العاشر من رمضان 805
السادات 3366 قطعة
بدر 83 قطعة
برج العرب 912 قطعة
بني سويف 177 قطعة
المنيا الجديدة 647 قطعة
سوهاج الجديدة 698 قطعة
أخميم الجديدة 497 قطعة
قنا الجديدة 625 قطعة
أسيوط الجديدة 521 قطعة
طيبة الجديدة 520 قطعة
الفيوم الجديدة 274 قطعة