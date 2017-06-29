التفاصيل الكاملة لـ29 ألف قطعة أرض تطرحها «الإسكان» خلال أيام

قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم الاستقرار على طرح 29 ألفا و217 قطعة أرض بعد عيد الفطر مباشرة، بمختلف أنواعها "إسكان اجتماعي، متميز، والأكثر تميزا"، في غالبية المدن الجديدة.

وفي مدينة «بدر» قال المهندس عادل الدسوقي رئيس جهاز تنمية المدينة، إن هناك نحو 401 قطع أراض إسكان اجتماعي بمساحات تبدأ من 209 أمتار حتى 276 مترا، بالإضافة إلى 82 قطعة إسكان متميز، منها 49 شمال المدينة و18 بجوار الحديقة المركزية، بخلاف 244 قطعة أرض بمشروع بيت وطن.

أما المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فقال إنه سيتم طرح 5 قطع فقط ضمن الأراضي الأكثر تميزا، مضيفا أنه لا توجد أراضي إسكان اجتماعي أو متميز بالمدينة.

وأوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه من المتوقع أن يتم طرح 16 قطعة أرض إسكان متميز، موضحا أن سعر المتر قد يصل إلى 4 آلاف جنيه.

وفي مدينة برج العرب، كشف المهندس أمين غنيم رئيس تنمية جهاز المدينة، أن هناك نحو 1300 قطعة أرض جاهزة للطرح بين متميز واجتماعي، من المتوقع أن يتم طرح قرابة ألف قطعة في الإعلان القادم.

وعلمت «التحرير» أن الأسعار الخاصة بالأراضي التي ستطرح بمدينة برج العرب، ستكون بسعر 770 جنيها للإسكان الاجتماعي، و1200 جنيه للمتميز.

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وفي السطور التالية بيان بالتوزيع النهائي للأراضي التي سيتم طرحها بمختلف الأنواع:

- أراضي الإسكان الاجتماعي

ستطرح وزارة الإسكان نحو 13 ألفا و225 قطعة أرض، بمقدم حجز 25 ألف جنيه، وهي:

"العبور 415 قطعة

العاشر من رمضان 1681 قطعة

بدر 401 قطعة

برج العرب 1172 قطعة

أسيوط الجديدة 1311 قطعة

بني سويف 1058 قطع

طيبة الجديدة 181 قطعة

سوهاج الجديدة 6320 قطعة

الفيوم الجديدة 227 قطعة

السادات 2279 قطعة

قنا الجديدة 880 قطعة

- الأراضي الأكثر تميزا

إجمالي عدد القطع المطروحة 5859 بمقدم حجز 350 ألف جنيه، وهي:

القاهرة الجديدة 3980 قطعة

الشيخ زايد 41 قطعة

6 أكتوبر.. 649 قطعة

العبور 380 قطعة

الشروق 16 قطعة

السادات الجديدة 657 قطعة

15 مايو 45 قطعة

بني سويف الجديدة 6 قطع

سوهاج الجديدة 80 قطعة

- الأراضي المميزة

سيتم طرح 10133 قطعة أرض، ويبلغ مقدم الحجز 100 ألف جنيه، وهي:

"6 أكتوبر 1008 قطع

العاشر من رمضان 805

السادات 3366 قطعة

بدر 83 قطعة

برج العرب 912 قطعة

بني سويف 177 قطعة

المنيا الجديدة 647 قطعة

سوهاج الجديدة 698 قطعة

أخميم الجديدة 497 قطعة

قنا الجديدة 625 قطعة

أسيوط الجديدة 521 قطعة

طيبة الجديدة 520 قطعة

الفيوم الجديدة 274 قطعة