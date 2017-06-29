صحة الإسكندرية تشن حملات على المنشآت الغذائية بالساحل الشمالي

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شنت مديرية الصحة بالإسكندرية، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالقرى السياحية بالساحل الشمالى غرب الإسكندرية، شملت المطاعم والمقاهى والسوبر ماركت ومحال بيع الأسماك والخضراوات والفاكهة والحلويات والمشروبات للتأكد من استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها الاشتراطات الصحية وكذلك التزام المنشآت بتطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والتزام العاملين بها بالممارسات الصحية السليمة، علاوة على التأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين وإعدام غير الصالح منها.

وأوضح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد المشاركين فى الحملات 21 فردًا، منهم 6 أفراد من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، و5 أفراد من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، علاوة على 10 أفراد من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وقامت تلك الحملات بالمرور على 56 منشأة غذائية، وشملت جميع المطاعم والمنشآت الشهيرة، وأخرى ذات أسماء عالمية حتى لا تكون أى منشأة غذائية مهما كانت بعيدة عن الرقابة الصحية.

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من جانبه قال رأفت شوقى، مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن إجمالى ما تم تحريره من محاضر للمنشآت التى تم المرور عليها 169 محضرًا من بينها 52 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية فى المنشأة، و91 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية فى العاملين بالمنشأة، علاوة على 26 محضرًا للمخالفات المتعلقة بتخزين وتداول المواد الغذائية وعدم صلاحية بعضها للاستهلاك، كما تم إعدام ما يزيد على طن ونصف من الأغذية المختلفة و266 لترًا من المشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأضاف شوقى، أن الحملات خاطبت الجهات المسئولة بالمحافظة لإغلاق 12 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، تضم مطاعم شهيرة وذات أسماء عالمية بقرى الدبلوماسيين 2 ومراقيا وكازابلانكا وهايدى وجرناطة وفينوس 1 ومنشآت أخرى على الطريق الساحلى خارج القرى، وكذلك للغلق الإدارى لـ25 منشآة غذائية تعمل بدون ترخيص أو بترخيص منتهى.