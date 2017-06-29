سيارة «أطفال بلا مأوى» بالقليوبية بلا عمل وتنتظر دعم الوزارة

التحرير

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استلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية سيارة برنامج «أطفال بلا مأوى» لتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لأطفال الشوارع، وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين على الاستلام، فإنها لم تقدم أى خدمات أو أنشطة حتى الآن.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التضامن، رفض ذكر اسمه، لـ«التحرير»، عن سبب عدم التشغيل، وهو عدم وصول الدعم من الوزارة سواء فريق العمل أو الاعتمادات المالية اللازمة لانطلاقها للعمل كوحدة مُتنقلة فى الشوارع والميادين لتقديم وجبة وألعاب لأطفال الشوارع، ثم مناقشتهم حول أسباب تواجدهم فى الشارع والعمل على إزالتها.

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جدير بالذكر أن السيارة ضمن المشروع، الذى أطلقته الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف إعادة تأهيل أطفال الشوارع والسعى إلى تقديم الخدمات الأساسية العاجلة لهم ودمجهم بمؤسسات الرعاية أو العمل على عودتهم لأسرهم مرة أخرى.