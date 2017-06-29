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«الإحصاء»: تعريفة الركوب لن تزيد عن أكثر من 10% بعد زيادة الوقود

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«الإحصاء»: تعريفة الركوب لن تزيد عن أكثر من 10% بعد زيادة الوقود «الإحصاء»: تعريفة الركوب لن تزيد عن أكثر من 10% بعد زيادة الوقود

التحرير

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قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن رئيس الجمهورية كان حريصا على معرفة تأثير قرار تحريك الوقود على المواطنين، خاصة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن تعريفة الركوب لن تزيد أكثر من 10%.

وأوضح "الجندى"، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن هناك دراسة أجريت على مختلف المحافظات ووسائل المواصلات، ونصيب الراكب فى الزيادة المتوقعة، مشيرا إلى أن أقصى زيادة سيتحملها ركاب 95%‏ من الرحلات لن تتجاوز 10% فقط.

 كان مجلس الوزراء قد أعلن صباح اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها.
 

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التحرير

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