أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير البترول: خطة ترشيد الدعم ستوفر 35 مليار جنيه في موازنة 2017

Google+ Print
وزير البترول: خطة ترشيد الدعم ستوفر 35 مليار جنيه في موازنة 2017 وزير البترول: خطة ترشيد الدعم ستوفر 35 مليار جنيه في موازنة 2017

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا: إن "إجراءات ترشيد الدعم تم اتخاذها ضمن برنامج المقدم للبرلمان". 

وأكد "الملا" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لترشيد الدعم لتوفير 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018.

شاهد أيضا

وأضاف أن نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية، مشيرا إلى استمرار الدعم بقيمة تتجاوز الـ100 مليار جنيه رغم الإجراءات الأخيرة، موضحًا أنه رغم زيادة المحروقات فلن نصل إلى سعر التكلفة الحقيقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون