وزير البترول: خطة ترشيد الدعم ستوفر 35 مليار جنيه في موازنة 2017

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قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا: إن "إجراءات ترشيد الدعم تم اتخاذها ضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان".

وأكد "الملا" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خطة لترشيد الدعم لتوفير 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018.

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وأضاف أن نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية، مشيرا إلى استمرار الدعم بقيمة تتجاوز الـ100 مليار جنيه رغم الإجراءات الأخيرة، موضحًا أنه رغم زيادة أسعار المحروقات فلن نصل إلى سعر التكلفة الحقيقي.