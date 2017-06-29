«حائط الصواريخ».. ملحمة صنعتها الدماء والصمود

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في فبراير 1968، تشكلت قوات الدفاع الجوي المصري، كقوة رابعة بعد أن كانت بطاريات الصواريخ تابعة للقوات الجوية، وبدأت ملحمة بناء قوة ردع تمنع الغارات الإسرائيلية في العمق المصري وتتصدي للهجمات الجوية المتكررة على مواقع قواتنا غرب القناة، بعد أن أدت هجمات القوات المصرية إلى خسائر كبيرة للقوات الإسرائيلية في شرق القناة خلال حرب الاستنزاف. واستخدمت إسرائيل مئات الطائرات، لقصف القوات على طول جبهة قناة السويس، وأسقطت آلاف القنابل والصواريخ، بأمل إيقاف حرب الاستنزاف، وفي المقابل لم تكن مهمة الدفاع الجوي سهلة بإمكانات محدودة لم تتجاوز ست كتائب صواريخ (سام ـ 2)، وعدد من وحدات المدفعية المضادة للطائرات.

وبالفعل نجحت وحدات الدفاع الجوي في حرمان القوات الجوية الإسرائيلية من تحقيق أهدافها، حتى منتصف عام 1968. ومع تصاعد حرب الاستنزاف على الجبهة، تصاعد القصف الجوي المعادي، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 69، ضد وحدات الدفاع الجوي بالجبهة. فأُسقطت عليها مئات الأطنان من القنابل. واضطرت القيادة لسحب وحدات الدفاع الجوي ووضع خطة جديدة للدفاع الجوي عن القناة تركزت في إعادة تمركز الوحدات الجديدة، في إطار خطة خداع متكاملة، تمنع طيران العدو من التدخل ضدها، في أثناء اتخاذها أوضاعها الجديدة. كذلك تم تحديد الأهداف الحيوية في مصر، ووضع أسبقية لكل منها، ثم النظر إلى هذه الأهداف من وجهة نظر العدو، وتحديد مدى تعرضها للهجوم الجوي المعادي.



واستطاعت قوات الدفاع الجوي أن توفر ثلاث عشرة كتيبة (سام ـ 2)، وثلاث كتائب (سام ـ 3)، لكن هذا العدد لم يحقق إلا دفاعا خطيا هشا عن الجبهة. واسـتقر الرأي على تعويض ذلك بخداع القيادة الإسرائيلية، وإيهامها بأن عدد الوحدات أكبر من الحقيقة بالتوسع في اسـتخدام المعدات الهيكلية، والقيام بالمناورة بين الحين والآخر، ودفع الكمائن في أكثر من موقع في وقت قصير.

ملحمة الكمائن

الكمائن كانت قصة أخرى لبطولة ملحمية لرجال الدفاع الجوي كما رواها أصحابها. فالحجم الكبير لمعدات الصواريخ سام ـ 2، مثل عقبة أمام تحريكها المستمر وفقا للخطة. وخلال أقل من أسبوع تم الإعداد للكمين الأول، ونجح الضباط وضباط الصف والجنود، في تقليل زمن تجهيز كتيبة الصواريخ للتحرك والاشتباك، إلى أقل من نصف الزمن.

ومع نهاية يوم 23 أبريل، اكتمل إعداد كتيبتين لتنفيذ مهمة الكمين الذي استهدف طائرة إسرائيلية شرق القناة، وأطلقت كل كتيبة صاروخا ضدها ودمرت الطائرة الإسرائيلية بواسطة الصاروخ الأول، ونجح الكمين الأول. ثم نفذ الكمين الثاني، ونجح في إسقاط طائرة أخرى، ثم الكمين الثالث. ونجح أسلوب الكمائن، بالفعل، في اصطياد بعض الطائرات الإسرائيلية، ولكنه لم يكن بديلاً لتجميع الدفاع الجوي المتماسك، المفترض إنشاؤه على الجبهة خاصة بعد أن مدت إسرائيل هجماتها للعمق المصري.

ملحمة أخرى كانت في التعامل مع التطور التكنولوجي لطائرات الفانتوم التي فوق أجهزة الإعاقة الإيجابية والسلبية، كان بها أجهزة استطلاع لإنذار الطيار لحظة دخوله في مجال إشعاع أجهزة الدفاع الجوي المصري، ولحظـة انطلاق الصواريخ سام. وعكف القادة والضباط والمهندسون على دراسة طرق التغلب على هذه المشكلات. وتوصلوا لإطلاق صواريخ مضللة للرادار حتى يمكن إصابة الفانتوم يالصواريخ سام٢ و سام ٣ المصرية.



أما إدخال كتائب الصواريخ في الجبهة وسط التفوق الجوي الإسرائيلي والمساعدات الأمريكية فإنها ملحمة تستحق التوقف والتأمل بإجلال للتضحيات التي قدمها مقاتلو الدفاع الجوي، حيث كان أمامهم خيارات صعبة تمثلت في مركزة هذه الكتائب في الجبهة، في مواقع غير محصنة، حيث لا يمكن إنشاء مواقع محصنة، دون حماية من كتائب الصواريخ. وكان الحل بتنفيذ المركزة ثم التحصين عن طريق الوثبات التدريجية بدلا من القفز مرة واحدة إلى مواقع أمامية غير محصنة.

ويالفعل تم إنشاء مواقع النطاق الأول شرقي القاهرة، ثم إنشاء ثلاثة نطاقات جديدة، تمتد إلى منتصف المسافة، بين القاهرة والقناة. وذلك خلال زمن قياسي، فخلال ليلتين فقط أُنشئت التجهيزات الميدانية لعدد 24 قاعدة صواريخ، وجهزت بوسائل الاتصال، وطرق المناورة إليها.

العملية أمل

مع آخر ضوء يوم 28 يونيو 1970، بدأ الإعداد للمرحلة الأولى من الخطة "أمل"، لدخول الصواريخ أرض/ جو المصرية، إلى جبهة القناة.. ونجحت وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات المصاحبة لها، في الوصول إلى مواقعها. ثم بدأ التجهيز للاشتباك. ولم يشعر الإسرائيليون بهذه القفزة الخطيرة، ولم يقم بأي رد فعل خلال نهار 29 يونيو. ومع آخر ضوء من اليوم نفسه، احتلت المجموعة الثانية من الوحدات مواقعها الجديدة، شرق المجموعة الأولى. وفي صباح 30 يونيو، كانت الصواريخ المصرية في مواقع تتيح لها توفير الوقاية للقوات المصرية على مسافة 30 كم غرب القناة.

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كان صباح ٣٠ يونيو موعد إعلان سيطرة بطاريات الصواريخ المصرية على ضفتي القناة وانتهاء أسطورة ذراع الطيران الإسرائيلي التي آذت المصريين جيشا وشعبا بغاراتها الهمجية على المصانع ومدارس الأطفال ووحدات الجيش غرب القناة. وفي العاشرة والنصف من صباح يوم 30 يونيو، رصدت أجهزة الرادار طائرة استطلاع تحلق على ارتفاع 12 كم، وبمجرد أن دخلت مدى النيران، أطلقت عليها إحدى كتائب صواريخ التجميع نيرانها، ولكن الطائرة أفلتت. وانتظر الجميع رد الفعل المتوقع، وفقا للسيناريو المألوف للرد، فالجانب الإسرائيلي سيوجة حشدا من طائرات الفانتوم وسكاي هوك والميراج، مدعما بجميع وسائل الإعاقة الإلكترونية الإيجابية والسلبية، وتحميه مجموعة أخرى من المقاتلات الاعتراضية، ويستهدف مهاجمة التجميع الصاروخي المصري، من جميع الاتجاهات، وقصفه بوابل من الصواريخ والقنابل زنة 500 ـ 2000 رطل. وكان من المنتظر أن تبدأ المعركة خلال ساعة. ولكن استغرق الرد ست ساعات ونصف تقريبا ووصلت الموجة الهجومية مكونة من 24 طائرة.

أسبوع تساقط الفانتوم

كانت الخطة الإسرائيلية، مهاجمة تجميع الصواريخ الجديدة، عند الأطراف أولا وبعد القضاء عليها يتحول الهجوم إلى كتائب الوسط. وتركز القصف على الكتيبتين الشمالية والجنوبية. واشترك أكثر من موقع في صد هذا الهجوم. وأدار قادة الألوية المعركة بمهارة. ونجحت الوحدات في إسقاط طائرتي فانتوم، وطائرتي سكاي هوك. كما أسرت ثلاثة طيارين. وانتهى الهجوم وانتهى اليوم، وكانت هذه هي المرة الأولى، التي تسقط فيها طائرة فانتوم.

ملحمة الحائط البطولي لم تقف عند هذا اليوم لكنها بدأت فيه. وفي الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة، قبل ظهر اليوم التالي، الأول من يوليو، دفعت إسرائيل بطائرة استطلاع، تحت غطاء من الإعاقة الإلكترونية المركزة، وفي حماية مجموعة من الطائرات المشاغلة، تحلق على ارتفاعات متوسطة، لجذب انتباه نيران وحدات الصواريخ، بعيدا عن طائرات الاستطلاع. ولم تشتبك وحدات الدفاع الجوي مع هذه الطائرات، بينما اشتبكت مع طائرة الاستطلاع، ولكن لم تنجح في إصابتها.

وفي صباح 2 يوليو 1970، اقتربت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة للغاية. وعاودت مهاجمة كتيبتي الأطراف، ولم تقع خسائر في الطرفين. وبعد ثلاثة أيام وفي الساعة الثالثة وعشر دقائق، عصر يوم 5 يوليو 1970، حاولت الطائرات الإسرائيلية مهاجمة التجميع، الذي أسقط طائرتين، إحداهما فانتوم والأخرى سكاي هوك، وأسر طيارين إسرائيليين آخرين.

وفي الساعة العاشرة، يوم 7 يوليو 1970، عاود تشكيل إسرائيلي مهاجمة كتائب الأطراف، التي بدأت الاشتباك معه. وقبل أن تبدأ الطائرات في الهجوم، تم إسقاط طائرة فانتوم، وفور سقوطها فرت باقي الطائرات، في اتجاه الشرق.

ونتيجة لهذه الخسائر، التي لم يتعودها العدو في أحدث طائراته، وهما الفانتوم وسكاي هوك، وفي أكفأ طياريه، توقفت إسرائيل عن مهاجمة تجميع الصواريخ، واكتفت بهجمات متفرقة ضد القوات البرية. وأطلق الغرب على تلك المعارك "أسبوع تساقط الفانتوم".

وخلال شهر يوليو والأيام الأولى من أغسطس، كررت إسرائيل هجماتها في محاولة لتدمير هذا التجميع، لكنها فشلت.

الوثبة الكبرى

مع صراخ إسرائيل لخسائرها في حرب الاستنزاف تدخلت الولايات المتحدة مجددا لوقف الحرب والاتفاق على مبادرة لتجميد الوضع على الجبهة عرفت بمبادرة روجرز. وقبل سريان الاتفاق بساعات قليلة، نجحت قيادة الدفاع الجوي في القفز، بتجميع الصواريخ إلى مواقع متقدمة غربي القناة، دفعة واحدة، وتدعيمها بكتائب إضافية من العمق. أتاحت نشر مظلة الدفاع الجوي إلى مسافة 20 كم شرقي القناة.

وهكذا كانت ولادة قوات الدفاع الجوي وقوتها التي اكتسبتها في فترة بسيطة رغم حداثة عهدها كانت نتاج حرب الاستنزاف. فلولا تلك الحرب ومعاركها الحية ونجاحاتها وإخفاقاتها ما تمكنت قوات الدفاع الجوي من تطوير قدراتها بسرعة ولما حققت الإنجاز الرائع الذي حدث في حرب أكتوبر، عندما حيدت سلاح الطيران الإسرائيلي بعد ثلاث ساعات من بدء المعارك لصالح القوات المصرية التي عبرت قناة السويس إلى النصر المجيد.