الحلقة (13) من "توالي الليل": "ناصر" يطلب الزواج من "بيبي"

كتب : محمد صبري منذ 8 دقائق

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "توالي الليل"، قيام "خليفة" بغسل سيارة "مريم" وبعد الانتهاء قرر أخذ قسطا من الراحة داخلها، وعندما استيقظ وجد نفسه بالجامعة. وهناك اشتد عليه التعب وسقط على الأرض. وعندما رأته "مريم" سقطت مغشيا عليها.

ينتظر "ناصر" "بيبي" خارج العمل ويخبرها أنه يريد الزواج منها. ويذهب معها إلى السوق ويشترى لها كل ما تريد. يخبر "ناصر" والدته أنه يريد الزواج من "بيبي" ولكها تغضب وترفض. يشتد الجدال بينهما ويصمم "ناصر" على قراره.

تهدد "سعاد" "خليفة" بالورقة التى تثبت أن "ناصر ليس ابن "واضحة" أخته، وتطلب منه الورقة الخاصة بملكية المنزل.

يحاول "فيصل" أن يصالح أمه ولكنها تظل غاضبة عليه. وتقرر "بهية" الذهاب إلى سعاد للاعتذار لها عما بدر من ابنها "فيصل" ولكن "سعاد" توبخها وترفض اعتذارها وتطردها خارج المنزل.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.