أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (13) من "توالي الليل": "ناصر" يطلب الزواج من "بيبي"

Google+ Print
الحلقة (13) من "توالي الليل": "ناصر" يطلب الزواج من "بيبي" الحلقة (13) من "توالي الليل": "ناصر" يطلب الزواج من "بيبي"

كتب : محمد صبري منذ 8 دقائق

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "توالي الليل"، قيام "خليفة" بغسل سيارة "مريم" وبعد الانتهاء قرر أخذ قسطا من الراحة داخلها، وعندما استيقظ وجد نفسه بالجامعة. وهناك اشتد عليه التعب وسقط على الأرض. وعندما رأته "مريم" سقطت مغشيا عليها.

ينتظر "ناصر" "بيبي" خارج العمل ويخبرها أنه يريد الزواج منها. ويذهب معها إلى السوق ويشترى لها كل ما تريد. يخبر "ناصر" والدته أنه يريد الزواج من "بيبي" ولكها تغضب وترفض. يشتد الجدال بينهما ويصمم "ناصر" على قراره.

تهدد "سعاد" "خليفة" بالورقة التى تثبت أن "ناصر ليس ابن "واضحة" أخته، وتطلب منه الورقة الخاصة بملكية المنزل.

يحاول "فيصل" أن يصالح أمه ولكنها تظل غاضبة عليه. وتقرر "بهية" الذهاب إلى سعاد للاعتذار لها عما بدر من ابنها "فيصل" ولكن "سعاد" توبخها وترفض اعتذارها وتطردها خارج المنزل.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان