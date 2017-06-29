ننشر قواعد القبول للدبلومات الفنية ومعاهد التمريض بتنسيق الجامعات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية قواعد قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان، ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام، ودبلوم الجامعة العمالية شعبة علاقات صناعية، تكنولوجيا، فندقة بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئات بعد إعلانها على الموقع الرسمى للتنسيق.

وتتضمن القراعد: فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة والتربية والكليات التى بها شعب تعليم فنى، والتربية النوعية، و الزراعة، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، والهندسة، والفنون التطبيقية، والآثار، والفنون الجميلة، والتعليم الصناعى،على أساس التوزيع الجغرافى مع مراعاة الشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، والتى منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.

وأكد مكتب التنسيق أنه يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية "نظام الثانوية + سنتان" ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75 % فأكثر من المجموع الكلى للدرجات فى شهادة الدبلوم الفنى بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

شاهد أيضا

وتحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، ويكون ثلثى هذه النسبة للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ودبلوم المعاهد الفنية "نظام الثانوية + سنتان" والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول، وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ويتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات، وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده فى ضوء أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب فى شهاداتهم الفنية الناجحين فيها، وترتيب رغبات الطلاب، والأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب نسبة 10 % سالفة الذكر، وعدم التقيد بالتخصص الذى درسه الطالب فى الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات (الهندسة – التربية - التعليم الصناعى) بالجامعات المصرية وفقاً للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى، عدا شعب معامل بيولوجية التي تقبل بكليات الزراعة، وشعبة ترميم الآثار و تقبل بكليات الآثار وكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة "فنون" بعد النجاح.

وفيما يتعلق باختبارات القدرات يتم قبول الطلاب الخمسة الأوائل للشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها.