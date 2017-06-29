وكيل «مشروعات البرلمان»: مبادرة اتحاد الصناعات تقضى على الانكماش الصناعى

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أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة عن حزب المحفظين، بمبادرة اتحاد الصناعات بمنح قروض ميسرة بفائدة منخفضة لدعم الصناعات الصغيرة.

وأكدت أبو السعد في بيان صحفي، أنها خطوة رائعة وممتازة تأخرنا فيها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين أجهزة الدولة التى يدخل اختصاصاتها فى التعامل مع المشروعات الصغيرة.

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وطالبت بأن يكون هناك انتشار مكثف للمبادرة حتى يستفيد منها أكبر عدد فى أقل وقت، موضحة أن المبادرة ستحقق طفرة كبيرة خاصة وأن المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد فى مختلف دول العالم وتؤتى ثمارها بشكل فعلى وسريع.

وأوضحت أن المبادرة التي أطلقها اتحاد الصناعات ستقضى على مشكلة الانكماش الصناعى الذى نتج عن زيادة الفائدة بقرار محافظ البنك المركزى عند زيادة معدل الفائدة لاجتذاب الأموال للبنوك خاصة وأنه نتج عنها العزوف عن إقامة مشروعات مقابل الحصول على فائدة عالية من إيداع الأموال بالبنوك ولتجنب المخاطرة.