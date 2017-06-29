رئيس الوزراء: زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس المقبل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خطة سنوية لزيادة أسعار الكهرباء، وأن تطبيق الزيادة سيكون في فاتورة تحصيل شهر أغسطس المقبل.

وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود، "اتخذنا قرارات صعبة على المواطن والحكومة.. وهناك ظروف لا تحتمل التأجيل وستكون النتائج الإيجابية في القريب".

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي"البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.