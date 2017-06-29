مشادات بين الركاب والسائقين في مواقف المنيا بعد رفع أسعار الوقود

المنيا - ريمون الراوي:

شهدت مواقف سيارات الأجرة في المنيا، اليوم الخميس، مشادات كلامية بين عدد من الركاب والسائقين، لزيادة تعريفة الركوب.

وقال محمد شاهر، مدرس، إن رفع الأجرة من المنيا لأبو قرقاص إلى 4 جنيهات ونصف بدلاً من 3 جنيهات تسبب في وقوع مشاجرات عدة بين الركاب والسائقين.

وعبّر "شاهر" عن استيائه من رفع أسعار الوقود قبل إرساء منظومة رقابة لإلزام السائقين بتعريفات محددة تتناسب مع الزيادات، حتي لايقع المواطن فريسة للسائقين.

وأشار رزق محمد، سائق بمركز ملوي جنوب المنيا، إلى أن "السوق السوداء هيرجع تاني كده.. واحنا غصب عننا هانزود التعريفة لأن السعر زاد علينا".

كان طارق الملا، وزير البترول، أعلن رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلًا من 350 قرشًا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3 جنيهات و65 قرشًا بدلًا من 235 قرشا، وبلغ سعر لتر السولار 3 جنيهات و65 قرشًا بدلًا من 235 قرشًا، كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى جنيهين.