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"صحة الإسكندرية": حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بقرى الساحل الشمالي

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مصراوي Masrawy

"صحة الإسكندرية": حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بقرى الساحل الشمالي

11:48 ص الخميس 29 يونيو 2017

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور مجدي حجازي

مصراوى:

قال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور مجدي حجازي، إن المديرية شنت على مدار ثلاثة أيام، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية، شملت المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت، ومحال بيع الأسماك والخضروات والفاكهة والحلويات والمشروبات، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية.

وأوضح حجازي، أن عدد المشاركين في الحملات بلغ 21 فردًا منهم 6 أفراد من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بوزارة الصحة، و5 أفراد من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة، علاوة على 10 أفراد من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومرت تلك الحملات على 56 منشأة غذائية، شملت جميع المطاعم والمنشآت الشهيرة.

من ناحيته، قال رأفت شوقي، مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن إجمالي ما تم تحريره من محاضر للمنشآت التي تم المرور عليها 169 محضرًا من بينها 52 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية في المنشآة، و91 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية في العاملين بالمنشآة، علاوة على 26 محضرًا للمخالفات المتعلقة بتخزين وتداول المواد الغذائية وعدم صلاحية بعضها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام ما يزيد عن طن ونصف من الأغذية المختلفة، و266 لترًا من المشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك.

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