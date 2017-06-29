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وزير البترول: قرار رفع أسعار الوقود يهدف لتحسين مستوى المعيشة

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مصراوي Masrawy

وزير البترول: قرار رفع الوقود يهدف لتحسين مستوى المعيشة

11:50 ص الخميس 29 يونيو 2017

وزير البترول: قرار رفع أسعار الوقود يهدف لتحسين مستوى المعيشة

كتب- محمد غايات:

قال طارق الملا، وزير البترول، إن قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذته ، صباح اليوم، الخميس، يعود إلى الخطة التي وضعتها الحكومة في عام 2014 ضمن برنامج رفع الدعم خلال 5 سنوات.

وأكد الملا، في مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود، أن القرار يهدف لـ"تحسين مستوي المعيشة"، على حد قوله.

وأشار وزير البترول، إلى أن الأسعار الجديدة كالتالي: "لتر بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، وبنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وبنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب، وأسطوانة البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا".

وأشار الملا، إلى أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار خطة ترشيد الدعم، وسيحقق وفرة في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، لافتًا إلى أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017-2018 سينخفض إلى 110 مليارات جنيه من 145 مليار.

وأضاف وزير البترول، أن قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج إلى استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول والإنتاج المحلي؛ مؤكدًا أن 30% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة أجنبية.

وأوضح أن عدم توفر السيولة يؤثر على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

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