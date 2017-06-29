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تشديدات أمنية ومرورية بمحيط مسجد المشير لتأمين جنازة قائد المنطقة الشمالية العسكرية

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مصراوي Masrawy

تشديدات أمنية ومرورية بمحيط مسجد المشير لتأمين جنازة قائد المنطقة الشمالية العسكرية

11:29 ص الخميس 29 يونيو 2017

تشديدات أمنية ومرورية بمحيط مسجد المشير لتأمين جنازة قائد المنطقة الشمالية العسكرية

تشديدات أمنية ومرورية بمحيط مسجد المشير

كتب - فتحي سليمان:

يشهد محيط مسجد المشير اليوم الخميس، تواجد أمني ومروري مكثف تزامنًا مع الجنازة العسكرية لقائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي توفى أمس نتيجة انقلاب سيارته في البحيرة.

وأكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور؛ لمصراوي، أن جميع قيادات المرور تُشرف على الخدمات المرورية بمحيط المشير وعلى الطريق الدائري.

وأشار المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أنه تم عمل تشريفة أمنية تمهيدًا لحضور الرئيس عبدالفتاح الجنازة العسكرية.

وتفقد اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على طريق الإسكندرية الصحراوي، وشدد على درجة التأمين.

ووجه بتكثيف التواجد الأمني والمروري، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

فيما انتشرت سيارات الإغاثة العامة على جميع الطرق، وتدعيم تلك السيارات في الأماكن التي تزيد فيها أحجام الكثافات إن وُجدت.

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مصراوي Masrawy

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