ميركل تنتقد بشدة سياسة ترامب الانعزالية

برلين (د ب أ)

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أسبوع تقريبا من انعقاد قمة مجموعة العشرين "جي20" المنتظرة في هامبورج بشدة سياسة الانعزالية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" وسط تصفيق الحضور دون ذكر ترامب بالاسم: "مَن يعتقد أنه من الممكن حل مشكلات هذا العالم من خلال الانعزال والحمائية، فإنه يخضع لخطأ فادح".

وأكدت أنه يسري حاليا أكثر من أي وقت مضى (مبدأ) أنه "فقط سويا يمكن النجاح في العثور على إجابات صائبة على الأسئلة المحورية لعصرنا"، لافتة إلى أن ذلك يسري بالنسبة لمجموعة العشرين "جي20" وكذلك على الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل إن قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أكدت من خلال الموضوعات التي تعد حاسمة، نوعية الدور الذي سوف تقوم به أوروبا في العالم.

وذكرت المستشارة الاتحادية أن هذه الموضوعات تتمثل في مكافحة تغير المناخ والتهديد الصادر عن الإرهاب على مستوى العالم وفرص العولمة والرقمنة وكذلك أسباب اللجوء والهجرة، وقالت: "لم تتوقف أي من هذه التحديات اليوم أمام أية حدود وطنية".

وتعتزم ميركل استقبال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في ديوان المستشارية.

وقد يتم التطرق خلال اللقاء للدور الخاص لبريطانيا في مجموعة العشرين في ظل مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.