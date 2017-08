من أصل مصري وله توأم.. 10 معلومات عن «رامي مالك» بعد انضمامه للجنة «الأوسكار»

التحرير

ذاع صيت النجم "رامي مالك" في وقت سابق من العام الماضي، بعد فوزه بجائزة "الإيمي" كأفضل ممثل عن عمل درامي، وذلك عن دوره في مسلسل "مستر روبوت"، ووقتها لفت الانتباه بأنه ذو أصول مصرية ويحمل الجنسية الأمريكية، حيث أصبح فخرًا للكثير من المصريين، خاصة وأنه شارك في عدد من الأفلام العالمية البارزة.

وعاد "رامي مالك" لشغل الأوساط الإعلامية المصرية مرة أخرى في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن دعته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة للانضمام إلى المجموعة التي تختار الأفلام المرشحة والفائزة بجوائز "الأوسكار" السنوية.

ويستعرض موقع "التحرير لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "رامي مالك"..

1- اسمه بالكامل رامي سعيد مالك.

2- ولد في 12 مايو عام 1981 لأب من أصل مصري وأم من أصل يوناني.

3- نشأ في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

4- حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا.

5- بدأ حياته الفنية في عام 2004 بالمشاركة كضيف شرف في عدة مسلسلات أجنبية، مثل Medium وGilmore Girls.

6- جاءت انطلاقته الحقيقية من دوره في مسلسل The War at Home عام 2005.

7- شارك في سلسلة الأفلام الشهيرة Night at the Museum في أعوام 2006 و2009 و2014.

8- شارك في الجزء الثاني من الفيلم الشهير The Twilight Saga: Breaking Dawn عام 2012.

9- في عام 2015 رشح لجائزة "جولدن جلوب" عن قيامه بدور "إليوت آلدرسن" في مسلسل "مستر روبوت".

10- رامي مالك له توأم متطابق يدعى "سامي"، ولكن "رامي" هو الأكبر بـ4 دقائق.