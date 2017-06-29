أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

من أصل مصري وله توأم.. 10 معلومات عن «رامي مالك» بعد انضمامه للجنة «الأوسكار»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذاع صيت النجم "رامي مالك" في وقت سابق من العام الماضي، بعد فوزه بجائزة "الإيمي" كأفضل ممثل عن عمل درامي، وذلك عن دوره في مسلسل "مستر روبوت"، ووقتها لفت الانتباه بأنه ذو أصول مصرية ويحمل الجنسية الأمريكية، حيث أصبح فخرًا للكثير من المصريين، خاصة وأنه شارك في عدد من الأفلام العالمية البارزة.

وعاد "رامي مالك" لشغل الأوساط الإعلامية المصرية مرة أخرى في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن دعته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة للانضمام إلى المجموعة التي تختار الأفلام المرشحة والفائزة بجوائز "الأوسكار" السنوية. 

ويستعرض موقع "التحرير لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن "رامي مالك".. 
1- اسمه بالكامل رامي سعيد مالك. 
2- ولد في  12 مايو عام 1981 لأب من أصل مصري وأم من أصل يوناني. 
3- نشأ في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

شاهد أيضا


4- حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا. 
5- بدأ حياته الفنية في عام 2004 بالمشاركة كضيف شرف في عدة مسلسلات أجنبية، مثل Medium وGilmore Girls. 
6- جاءت انطلاقته الحقيقية من دوره في مسلسل The War at Home عام 2005. 
7- شارك في سلسلة الأفلام الشهيرة Night at the Museum في أعوام 2006 و2009 و2014. 

 

8- شارك في الجزء الثاني من الفيلم الشهير The Twilight Saga: Breaking Dawn عام 2012. 
9- في عام 2015 رشح لجائزة "جولدن جلوب" عن قيامه بدور "إليوت آلدرسن" في مسلسل "مستر روبوت". 
10- رامي مالك له توأم متطابق يدعى "سامي"، ولكن "رامي" هو الأكبر بـ4 دقائق. 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)