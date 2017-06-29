غنت للمونديال ورفضت التمثيل أمام أحمد زكي.. 16 معلومة عن نوال الزغبي

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مطربة لبنانية منحها برنامج اكتشاف للمواهب قبلة النجومية المبكرة التي أصابتها بالغرور باعترافها في بداية حياتها الفنية، ولكنها تمكنت على مدار سنوات طويلة من المحافظة على تلك النجومية، رغم تعاقب الأجيال، إلا أن مشكلاتها الشخصية ومرضها تسببا في عرقلة تلك المسيرة التي خفت بريقها منذ سنوات قليلة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير -لايف" 16 معلومة عن المطربة اللبنانية نوال الزغبي.

1- اسمها بالكامل نوال جورج الزغبي.

2- ولدت في منطقة "جل الديب"، بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، يوم 29 يونيو 1972، أي أنها تبلغ من العمر 45 عامًا.

3- بدأت مسيرتها الفنية بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب اللبناني "استوديو الفن" عام 1988.

4- أشادت بصوتها المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وكان ذلك بمثابة "صك نجومية" للموهبة الصاعدة في بداية التسعينيات.

5- أطلقت أول ألبوماتها الغنائية في عام 1992 تحت اسم "وحياتي عندك"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكان بداية معرفة الجمهور لها.

6- بلغ عدد ألبوماتها 14 ألبومًا، منها: "الليالي، طول عمري، عينيك كدابين، ياما قالوا، خلاص سامحت، ماعرفش ليه، مش مسامحة".

7- غنّت بكل اللهجات العربية، "المصرية، الخليجية، المغربية، اللبنانية"، وكانت أول مطربة عربية تسجل أغنية للمونديال.

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8- تعرضت لأزمة صحية في عام 2002 غيبتها عن الساحة الفنية لمدة عامين.

9- انفصلت عام 2008 عن زوجها ومدير أعمالها "إيلي ديب"، وتمكن بصعوبة من الحصول على حضانة أبنائها الثلاثة: "تيا، وجوي وجورج التوأم".

10- تعاني من توتر شديد في علاقتها بإخوتها، وعن ذلك قالت في حوار لمجلة "سيدتي": "لا يوجد بيت من دون مشاكل بين الإخوة. ولكن الدم لا يمكن أن يتحول إلى ماء، ولكنه يمكن أن يرخص عندما لا يقدر الإخوة قيمة دمي وعطائي لهم من دون مقابل".

11- حققت نجومية وشعبية لم يسبق وأن حققتها مطربة لبنانية لدرجة أن معجبيها قاموا برفع سيارتها وهي بداخلها ذات مرة في الشارع، كما قالت "نوال" في لقاء تليفزيوني مع برنامج "الحكم": "أنا شفت عز ماحدش شافه".

12- من أشهر "الديوهات" الغنائية التي شاركت فيها كان مع المطرب اللبناني وائل كفوري، في أغنية "مين حبيبي أنا"، التي حققت نجاحًا غير مسبوق في عام 1996، وأسهمت إلى حد كبير في شهرة الثنائي كل على حدة فيما بعد.

13- صرحت في لقائها ببرنامج "كل يوم جمعة" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "ON E" بأنها ترددت في خوض تجربة التمثيل مرارًا لعدم ثقتها في نفسها كممثلة، وتابعت: "كلما خطوت خطوة للأمام في مشروع تمثيلي أرجع عشرة ويكون ذلك قبل التوقيع، ولهذا السبب تراجعت في التمثيل أمام الراحل أحمد زكي، وعمرو دياب لأنني أرى أنني إذا كنت قد أقدمت على هذه التجربة وفشلت كنت سأحزن، لذلك لا بد أن تكون مثل هذه الخطوات مدروسة".

14- تجمعها علاقة صداقة وطيدة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ورغم ذلك رفضت "نوال" طلب المطربة المصرية بمشاركتها في مسلسل "طريقي"، وعن ذلك قالت المطربة اللبنانية في حوار صحفي: "شيرين طلبت مني المشاركة في المسلسل واعتذرت لها، وكنت غاية في الحزن، لأنها صديقتي وكنت أود ألا أرفض لها طلبا، لكننى أعتقد أن مشاركتى معها لن تضيف الكثير، ولم أختلف على الدور أو الأجر كما يردد البعض".

15- لها بعض التصريحات الجريئة في حق الرجال، فمثلا سبق وأن قالت: "إن الرجل لا بيقدم ولا بيأخر أنا مش عاوزة رجالة خالص أصلا"، كما صرحت بأن الرجل الشرقي ينزعج من تتويج زوجته.

16- بررت سبب تراجع نجوميتها في الفترة الأخيرة بأن مشكلاتها الشخصية وراء ذلك، لأنه من الصعب أن يعطي الفنان حين يكون محبطا ويواجه مشكلات، على حد قولها.