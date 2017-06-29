«التسمم» يبعد قائد الفراعنة من مواجهة الأرجنتين

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غاب عمر عزب لاعب المنتخب المصري لكرة السلة تحت 19 عام عن أخر مباريات المنتخب الودية أمام المنتخب الأرجنتيني مساء أمس الأربعاء إستعداداً لبطولة كأس العالم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عام في الفترة ما بين 1 لـ 9 يوليو وتتواجد في المجموعة الثانية بصحبة ليتوانيا وألمانيا وبورتريكو.

وكشف محمد جمال علاء الدين مخطط الأحمال بالجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة السلة تحت 19 عام أن اللاعب عمر عزب لاعب نادي سموحة السكندري تعرض لحالة تسمم تسببت في غيابه عن لقاء الأرجنتين الودي.

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وقال في تصريحات عقب المباراة "قائد المنتخب المصري شعر بآلام في المعدة وتعرض لحالة تسمم وأبعدته عن المران، كان من الممكن أن يشارك في اللقاء الودي أمام الأرجنتين ولكن الجهاز الفني بقيادة أنطونيو أورينجا فضل إراحته".

وأختتم محمد جمال تصريحاته "الإصابة لن تمنع عمر عزب من دعم صفوف المنتخب في بطولة كأس العالم، هو واحد من أعمدة الفريق".