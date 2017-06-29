مدرب مصر للسلة: نحاول كسر رهبة الجمهور.. وهذه مزايا لقاء الأرجنتين

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تحدث طارق خيري مدرب منتخب مصر للشباب لكرة السلة عقب التعادل مع الأرجنتين في أخر لقاءات المنتخب الودية قبل إنطلاق بطولة كأس العالم لكرة السلة السبت القادم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عام في الفترة من 1 لـ 9 يوليو بصالة 1 و 2 بإستاد القاهرة.

وقال طارق خيري عقب التعادل مع الأرجنتين مساء الأربعاء بنتيجة 74 – 74 "الإعداد الخاص بالمنتخب المصري في المعتاد كان عبارة عن مباريات ودية خارجية ثم يتفاجأ اللاعبين بالجمهور وأجواء البطولة وتكون هناك قلق من البدايات ولكن هذا الأمر تم تجاوزه هذه المرة".

متابعاً "مواجهة منتخب مصنف بشكل جيد مثل الأرجنتين قبل أيام قليلة من البطولة بحضور عدد قليل من الجماهير في استاد القاهرة لكسر نوعًا من رهبة أول مباراة في البطولة والتي ستكون أمام بورتريكو يوم السبت".

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وتحدث خيري عن مباراة الأرجنتين قائلاً "كنا سيئين في اللقاء ورغم ذلك خرجنا بتعادل، كان هناك أخطاء في الهجمة السريعة وإنهائها بالشكل الجيد، هناك بعض الأمور الفنية ظهرت في لقاء الأرجنتين سنعالجها سريعاً في الأيام القليلة المتاحة قبل إنطلاق البطولة".

مضيفاً "هناك أمور إيجابية في اللقاء منها ان اللاعبين نجحوا في معادلة النتيجة رغم التأخر وعدم الإستسلام للهزيمة، أيضًا أن يؤمن اللاعبين بأنهم قادرين على الفوز واللعب بشكل جيد أمام المنتخبات الكبرى".

وأختتم طارق خيري تصريحاته قائلًا: "واجهت الأرجنتين مرتين من قبل في كأس العالم، ينجحون في الفوز علينا بسبب الخبرات ووجود قلق من جانب لاعبينا، ولكن أثق في أننا أفضل منهم واليوم كنا أقرب للفوز لولا رغم الأخطاء التي جاءت من جانبنا".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية في البطولة مع كلاً من ألمانيا وبورتوريكو وليتوانيا.