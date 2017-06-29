مصر للمقاصة يستضيف التعدين.. وأسوان تصطدم بالمقاولون العرب

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يُلاقي مصر للمقاصة نظيره النصر للتعدين فى الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأتي النصر للتعدين ضيفا على المقاصة بستاد الفيوم، ويدخل اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الثلاثة نقاط، بأمل البقاء في بطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد الفوز في المباراة الماضية أمام الشرقية، حيث يمتلك في رصيده 26 نقطة محتلًا المركز الخامس عشر، ويحتاج الفوز علي المقاصة اليوم ليبتعد عن أقرب منافسيه.

فيما يحتاج المقاصة بقيادة إيهاب جلال الفوز أيضاً بالمباراة، للإنفراد بالمركز الثاني والابتعاد عن الزمالك الذي فاز على بتروجت في المباراة الماضية، حتى يضمن المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، حيث يحتل الفريق الفيومي المركز الثاني برصيد 68 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

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ويستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان، من ذات الجولة.

ويبحث فريق أسوان بقيادة أسامة عرابي المدير الفني للفريق، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، عن الفوز على المقاولون العرب، للتمسك بأمل البقاء في الدوري الممتاز حتي اللحظات الأخيرة، حيث الخسارة اليوم تعتبر بمثابة الهبوط إلى دوري القسم الثاني بشكل كبير.

بينما يأمل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة في الفوز باللقاء لتحسين وضعه في جدول الدوري حيث يحتل المركز العاشر برصيد 42 نقطة.