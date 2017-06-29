أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مصر للمقاصة يستضيف التعدين.. وأسوان تصطدم بالمقاولون العرب

Google+ Print
مصر للمقاصة يستضيف التعدين.. وأسوان تصطدم بالمقاولون العرب مصر للمقاصة يستضيف التعدين.. وأسوان تصطدم بالمقاولون العرب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يُلاقي للمقاصة نظيره النصر للتعدين فى الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويأتي النصر للتعدين ضيفا على المقاصة بستاد الفيوم، ويدخل اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الثلاثة نقاط، بأمل البقاء في بطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد الفوز في المباراة الماضية أمام الشرقية، حيث يمتلك في رصيده 26 نقطة محتلًا المركز الخامس عشر، ويحتاج الفوز علي المقاصة اليوم ليبتعد عن أقرب منافسيه.

فيما يحتاج المقاصة بقيادة إيهاب جلال الفوز أيضاً بالمباراة، للإنفراد بالمركز الثاني والابتعاد عن الذي فاز على بتروجت في المباراة الماضية، حتى يضمن المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، حيث يحتل الفريق الفيومي المركز الثاني برصيد 68 نقطة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

شاهد أيضا

ويستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس على عثمان أحمد عثمان، من ذات الجولة.

ويبحث فريق أسوان بقيادة أسامة عرابي المدير الفني للفريق، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، عن الفوز على المقاولون العرب، للتمسك بأمل البقاء في الدوري الممتاز حتي اللحظات الأخيرة، حيث الخسارة اليوم تعتبر بمثابة الهبوط إلى دوري القسم الثاني بشكل كبير.

بينما يأمل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة  في الفوز باللقاء لتحسين وضعه في جدول الدوري حيث يحتل المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري