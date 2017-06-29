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أرسنال يقدم عرض جديد لضم نجم «موناكو»

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أرسنال يقدم عرض جديد لضم نجم «موناكو» أرسنال يقدم عرض جديد لضم نجم «موناكو»

التحرير

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قدم مسؤولو نادي أرسنال الإنجليزي، عرضًا جديدًا لضم توماس ليمار، صانع ألعاب فريق موناكو الفرنسي، يقدر بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أن موناكو، كان رفض العرض الأول من الجانرز المقدر بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني، لضم الدولي الفرنسي صاحب الـ21 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت «ذا صن» بأن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للأرسنال، يرى أن ليمار بديل مناسب للتشيلي أليكسيس سانشيز، جناح الفريق، الذي لم يوافق على تمديد عقده مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 280 ألف إسترليني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال يسعى لضم الفرنسي ألكساندر لاكازيتي من ليون، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى صفقة في تاريخ المدفعجية.

الجدير بالذكر أن توماس ليمار قدم موسمًا مميزًا مع موناكو في جميع البطولات، حيث شارك الدولي الفرنسي في 55 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 4.209 دقيقة، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 17 آخرين.

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التحرير

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