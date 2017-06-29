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رئيس الوزراء: تحريك أسعار الوقود وفر للدولة 35 مليار جنيه

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: تحريك الوقود وفر للدولة 35 مليار جنيه

11:21 ص الخميس 29 يونيو 2017

رئيس الوزراء: تحريك أسعار الوقود وفر للدولة 35 مليار جنيه

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن حسابات دعم الوقود انخفضت إلى 35 مليار العام المالي الجاري بعد تحريك أسعار الوقود.

وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود، أنه على الرغم من انخفاض تكلفة الدعم إلا أن إجمالي االتكلفة ستصل 110 مليار جنيه رغم الإجراءات التي تم اتخاذها.

ولفت إسماعيل، إلى أنه "بدون تلك الإجراءات كان سيصل إجمالي دعم الوقود إلى 150 مليار جنيه وهذا الرقم لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة".

وأشار إلى أن رصدت 333 مليار جنيه للدعم في الموازنة الجديدة مقارنة بـ270 مليار جنيه حجم الدعم العام المالي الجاري.

وأكد أن الحكومة تخطط لغلق عجز الموازنة هذا العام على 10.8 %، مشيرًا إلى سعيها خفض العجز إلى 9.1% العام المالي القادم أو 9.2% .

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