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محافظة القاهرة تدرس رفع الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود

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مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة تدرس رفع الأجرة بعد زيادة الوقود

11:08 ص الخميس 29 يونيو 2017

محافظة القاهرة تدرس رفع الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه من المقرر عقد اجتماع اليوم بالمحافظة، لمناقشة ودراسة رفع أسعار تعريفات النقل العام بالمحافظة، بعد قرار رفع أسعار المواد البترولية.

وأضاف الشيخ في تصريح لمصراوي: "متواجدون في المحافظة بشكل دائم ومستمر استعدادًا لذكرة ثورة 30 يونيو، وسيتم عقد اجتماع عاجل لمناقشة قرار رفع أسعار الوقود، والإعلان عن الزيادات".

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

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