التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الوقود اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، بدءا من منتصف الليل، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ ٥ جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى ٣.٦٥ جنيه للتر بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ ٣.٦٥ جنيه بدلا من 235 قرشا، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا.

وأضاف الملا فى تصريحات صحفية له، ان سعر بنزين 95 ارتفع الي ٦.٦ جنيه للتر بدلا من 625 قرشاً، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز الي٣٠ جنيها، بدلا من 15 جنيها، مشيرا الي ان الأسعار طبقت من الثامنة صباح اليوم.

وارتفعت أسعار المازوت لصناعة الإسمنت إلى 2700 جنيه بدلا من 2500 جنيه للطن، وأسعار المازوت لقمائن الطوب والقطاعات الأخرى أيضا.

شاهد أيضا

وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2017 ، بنحو 110.148 مليار جنيه.

وتعد هذة الزيادة الثانية لاسعار الوقود في اقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها.

وقرر البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.