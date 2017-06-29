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مقتل ضابط عراقي وقائد عشائري و12 داعشي في اشتباكات جنوب الشرقاط

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مصراوي Masrawy

مقتل ضابط عراقي وقائد عشائري و12 داعشي في اشتباكات جنوب الشرقاط

11:05 ص الخميس 29 يونيو 2017

مقتل ضابط عراقي وقائد عشائري و12 داعشي في اشتباكات جنوب الشرقاط

اشتباكات جنوب الشرقاط

تكريت، العراق (د ب أ)
أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين انتهاء الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الخميس جنوب الشرقاط، 280كم شمال بغداد، بمقتل ضابط عراقي برتبة مقدم وقائد في الحشد العشائري و12 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" الهجوم الذي شنته عناصر داعش على القوات العراقية جنوب الشرقاط انتهى بتراجع المهاجمين وسيطرة القوات الأمنية العراقية على الموقف بعد تدخل واسع من طيران الجيش الذي ينطلق من قاعدة القيارة" .

وأوضح المصدر أن" الحصيلة النهائية للهجوم كانت مقتل اثنين من القوات الأمنية العراقية أحدهم ضابط برتبة مقدم والأخر قائد في الحشد العشائري وإصابة ستة اخرين بجروح إضافة إلى مقتل 12 من عناصر داعش وتدمير عدد من الآليات والاستيلاء على عدد من قطع الأسلحة".

كان المصدر أبلغ (د.ب.أ) في وقت سابق اليوم أن" عناصر داعش شنوا فجر اليوم هجوما واسعا جنوبي الشرقاط من محورين جنوبي المدينة بمشاركة عشرات العناصر من داعش استهدف السيطرة على منطقة الخانوكة، 5 كم جنوبي الشرقاط، المحاذية لنهر دحلة".

ويسيطر تنظيم (داعش) على شريط من الأرض غربي نهر دجلة يبلغ طوله 30 كيلومترا ابتداء من قرية الزوية وصولا الى مناطق جنوبي الشرقاط التي تقع تحت سيطرة القوات العراقية ، بينما يسيطر سيطرة مطلقة على مناطق شرقي نهر دجلة حتى حدود محافظتي اربيل وكركوك.

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