حركة المرور.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الذروة الصباحية؛ فيما انتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى لصباح الْيَوْمَ.

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة، إن محاور وميادين العاصمة، ظهرت بها سيولة مرورية على كافة الطرق منها كوبري أكتوبر القادم من الجيزة وصولًا إلى القاهرة ومن التحرير إلى مدينة نصر والعكس وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السيارات بمناطق وسط البلد و15 مايو والجلاء وميدان التحرير وركسي ومدينة نصر ومحور التسعين وكوبري الحرفيين وكوبري عباس.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولين مدير المرور، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وقال المقدم عماد حمّاد، مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، لم ترصد أي حوادث مرورية أو أعطال للسيارات.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم؛ المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.