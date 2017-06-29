أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

11:08 ص الخميس 29 يونيو 2017

حركة المرور.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية وكثافات متحركة على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الذروة الصباحية؛ فيما انتظمت الخدمات المرورية مع الساعات الأولى لصباح الْيَوْمَ.

وقال مصدر أمني بمرور القاهرة، إن محاور وميادين العاصمة، ظهرت بها سيولة مرورية على كافة الطرق منها كوبري أكتوبر القادم من الجيزة وصولًا إلى القاهرة ومن التحرير إلى مدينة نصر والعكس وسط انتشار للخدمات المرورية اللازمة لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السيارات بمناطق وسط البلد و15 مايو والجلاء وميدان التحرير وركسي ومدينة نصر ومحور التسعين وكوبري الحرفيين وكوبري عباس.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولين مدير المرور، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وقال المقدم عماد حمّاد، مدير العلاقات بإدارة مرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، لم ترصد أي مرورية أو أعطال للسيارات.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم؛ المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي سيولة متحركة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة طرق ومحاور العاصمة

    حركة المرور.. سيولة مرورية على كافة طرق ومحاور العاصمة

    أخبار
  • إصابة سائقين وتهشم 3 سيارات في ثلاثة حوادث تصادم بصلاح سالم

    إصابة سائقين وتهشم 3 سيارات في ثلاثة حوادث تصادم بصلاح سالم

    أخبار
  • مرور القاهرة:

    مرور القاهرة: "جاهزون لـ "فك زحمة" العيد

    أخبار
  • حركة المرور.. ازدحام بمحور الثورة وصلاح سالم وبدائل مرورية لتجنب التكدسات

    حركة المرور.. ازدحام بمحور الثورة وصلاح سالم وبدائل مرورية لتجنب التكدسات

    أخبار

إعلان

7bcf77640a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني)

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

مساء dmc - رئيس قسم الاجتماع بجامعة جنوب الوادي : القانون هو السبب في زيادة حوادث الثأر في صعيد مصر

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟