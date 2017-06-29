رئيس الوزراء: الموازنة العامة لا تتحمل تأجيل زيادة أسعار الوقود

كتب- محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، إن الموازنة العامة لا تتحمل قرار تأجيل تحريك أسعار الوقود، وكان لابد من اتخاذه.

وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود الذي عقد صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء، "هذا القرار بمثابة إعادة توجيه دعم الوقود لصالح محدودي الدخل".

وأوضح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات حمائية للمواطنين من بينها مشروع "تكافل وكرامة" بجانب زيادة العلاوات بالإضافة إلى زيادة الدعم على حصة الأفراد في التموين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "دعم الوقود لا يصل إلى مستحقيه وما اتخذناه إعادة توجيه الدعم لمن يستحق.. وهذا الإجراء جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ولابد من مواجهة المشكلات لإعادة الدعم إلى المسار الصحيح".

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي"البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر،/ والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة". وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.