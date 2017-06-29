ضبط شابين اعتديا على سائق أتوبيس نقل عام في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض على طالب وعامل للتعدي على سائق أتوبيس نقل عام، بالسب والقذف، وإحداث تلفيات وتهشيم زجاج الأتوبيس، لاعتراضهما على عدم توقفه لإنزالهما في غير المحطة الرسمية.

وتلقى قسم شرطة ثان المنتزة، بلاغًا من المدعو"هـ. ع. س، 33 عامًا"، سائق بهيئة النقل العام، قال فيه إنه أثناء سيره بالأتوبيس قيادته نقل عام، بتقاطع شارع 45 مع طريق الجيش، تعدى عليه شخصين بالسب والقذف وأحدثا تلفيات بالأتوبيس.

وتبين من التحريات تعدي كلًا من "ع. ص. س، 20 عامًا"، طالب، و"أ. أ. أ، 19 عامًا"، عامل، من مستقلي الأتوبيس بالتعدي على السائق بالسب والقذف وإحداث تلفيات بالأتوبيس عبارة عن تهشم الزجاج الأمامي وزجاج إحدى النوافذ الخلفية للأتوبيس.

وتبين من التحقيقات، ارتكابهما الواقعة لاعتراضهما على عدم توقفه لإنزالهما في غير المحطة الرسمية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمين واعترفا بإرتكاب الواقعة، وحُرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.