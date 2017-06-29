اجتماع عاجل بمحافظة الجيزة لمناقشة زيادة تعريفة نقل الركاب

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، إنه من المقرر أن يشارك اليوم الخميس، في اجتماع عاجل بالمحافظة، لمناقشة رفع أسعار النقل بين أحياء ومدن المحافظة، بعد قرار رفع أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الثامنة من صباح اليوم.

وقال الهراس، لـ"مصراوي"، إنه من الطبيعي رفع أسعار النقل على خلفية رفع أسعار الوقود، إلا أنه أكد أن نسب رفع الأسعار سيتم تحديدها بعد دراسة زيادة أسعار الوقود، تمامًا كما حدث في زيادات أسعار الوقود الماضية.

وأكد نائب المحافظ، أنه تفاجئ بالخبر صباح اليوم، مثل باقي المواطنين، ولم يكن هناك إعلان مسبق بهذه الإجراءات لبدء التعامل معها ودراستها.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر،/ والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوان".