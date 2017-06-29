صراع الهبوط| الداخلية يأمل في الهروب.. وطنطا والشرقية في سباق البقاء

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يلتقي نادي وادي دجلة مع نظيره الداخلية في الرابعة والنصف عصر اليوم، الخميس على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري العام.

ويطمح فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال، في الفوز للهروب من الهبوط إلى القسم الثاني، والفوز على نظيره وادي دجلة، حيث يمتلك الداخلية نفس رصيد فرق الشرقية وأسوان بـ25 نقطة، ويحتاج الفوز اليوم ليبتعد قليلًا عن هذه الفرق منتظرًا نتائج الفرق الأخرى وهم طنطا والنصر للتعدين.

فيما يخوض وادي دجلة المباراة بالناشئين بفرمان من أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الدجلاوي بعد وصول الفريق إلى المنطقة الأمنة في جدول الدوري، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

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ويلاقي طنطا نظيره الشرقية في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، من ذات الجولة.

وتعتبر مواجهة الشرقية وطنطا على ملعب الأخير هي الأشرس هذا الأسبوع، نظراً لموقف الفريقين في جدول الدوري، حيث يصارع الفريقان للبقاء في البطولة للموسم المقبل والابتعاد عن دائرة الهبوط، ويعد موقف فريق طنطا تحت قيادة خالد عيد الأفضل نسبياً قبل مواجهة اليوم، نظرًا لاحتياجه نقطة واحدة فقط ليتأكد بقاءه في بطولة الدوري حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة .

فيما يحتل الشرقية بقيادة عماد النحاس المركز الأخير برصيد 25 نقطة.