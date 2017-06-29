الشرطة الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى ومستوطنون يقتحمونه

القدس - (د ب أ):

أغلقت الشرطةالاسرائيلية الخاصة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، وسط اقتحامات واسعة لعشرات المستوطنين، يقودها قائد الشرطة الاسرائيلية في القدس (يورم ليفي)، مع كبار المتطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس أن الشرطة الإسرائيلية فرضت في بادئ الأمر اجراءات مشددة على دخول المصلين، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد، ثم منعت دخول من تقل أعمارهم عن الأربعين عاما، قبل أن تمنع دخول المصلين بشكل تام إلى المسجد، تزامنا مع اقتحامات واسعة يقودها قائد الشرطة الاسرائيلية في القدس، وبرفقته والدة مستوطنة قتيلة، احياءً لذكراها السنوية.

وأضافت أن ما تسمى منظمات "الهيكل المزعوم"، ووزير الزراعة بالحكومة الاسرائيلية "أوري أرائيل" دعوا أمس جمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى اليوم الخميس، إحياء لذكرى مقتل المستوطنة هيليل أرائيل"، والتي قتلت العام الماضي بإحدى مستوطنات الخليل.

وتسود المسجد الأقصى أجواء شديدة التوتر، وسط هتافات تكبير احتجاجية من قبل المصلين، ووسط استنفار لحراس وسدنة المسجد المبارك.