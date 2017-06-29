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ميركل: قمة مجموعة العشرين "جي20" يجب أن تصدر "إشارة إصرار"

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ميركل: قمة مجموعة العشرين "جي20" يجب أن تصدر "إشارة إصرار"

10:29 ص الخميس 29 يونيو 2017


برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن تكون قمة مجموعة العشرين "جي 20" المنتظرة في هامبورج "إشارة للإصرار".

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" إن مجموعة العشرين يجب أن تظهر أنها مدركة لمسؤوليتها الكبرى عن العالم وأنها تتحمل هذه المسؤولية.

وأكدت قائلة: "إننا بحاجة لقمة مجموعة العشرين أكثر من أي وقت مضى".

ووصفت المستشارة الاتحادية الإرهاب وتغير المناخ والحمائية بأنها أهم التحديات.

وقالت: "العالم في حالة اضطراب، وأصبح أكثر فرقة".

وشددت على ضرورة إصدار إشارة واضحة من قمة العشرين لصالح الأسواق الحرة وضد الانغلاق وكذلك إعلان إقرار واضح بنظام تجاري متعدد الأطراف.

ومن المقرر أن يلتقي رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "جي20" خلال قمة المجموعة يومي 7 و8 يوليو القادم من أجل التشاور بشأن عدة موضوعات من بينها مكافحة الإرهاب وحماية المناخ والتجارة الحرة.

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