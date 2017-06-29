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مواطنون في قنا عن زيادة أسعار البنزين: الغاز الطبيعي الحل

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مصراوي Masrawy

مواطنون في قنا عن زيادة البنزين: الغاز الطبيعي الحل

10:32 ص الخميس 29 يونيو 2017

مواطنون في قنا عن زيادة أسعار البنزين: الغاز الطبيعي الحل

قنا - عبدالرحمن القرشي:

سادت حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، وسائقي الأجرة والسرفيس، بمحافظة قنا، إثر قرارات الأخيرة، برفع أسعار الوقود بداية من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس.

وقال حسين محمد - صاحب سيارة ملاكي - إن هذا القرار لا يتوافق مع المستوى الاقتصادي، لمختلف طبقات الشعب المصري، مضيفًا أن القرار سيتبعه زيادة في كافة أسعار السلع، ما يزيد إرهاق المواطن المصري البسيط، المثقل أصلًا بموجة ارتفاع كبيرة في أسعار السلع مستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأضاف جرجس جورج - صاحب سيارة ملاكي - أن قرار تحويل سيارته من البنزين، إلى الغاز الطبيعي، أصبح أمرًا ملحًا مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، موضحًا أنه لم يعد بمقدوره أن يتحمل أي زيادات أخرى في الأسعار.

وطالب محمد محسن - صاحب سيارة سرفيس - بمراجعة الحكومة لهذا القرار، الذي وصفه بـ"الخاطىء"، رحمة بالشعب، الذي كل ومل ارتفاع الأسعار، وغلاء مستوى المعيشة، وثبات أو انخفاض مستوى الدخل.

أما رياض العربي - سائق سرفيس - قال إن دعم البنزين يذهب لغير مستحقيه، فأصحاب السيارات الفارهة، الذين يملكون أكثر من سيارة، يحصلون على الوقود بنفس أسعار أصحاب الدراجات النارية، في مفارقة يجب أن تراعيها الدولة وترأف بحال محدودي الدخل.

 

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