وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 3 آلاف وحدة إسكان وتسليمهم في مدينة 15 مايو

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 3816 وحدة سكنية (159 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، وتم تسليم العقود للمواطنين والبدء الفعلي في تسليم الوحدات.

وأضاف مدبولي، في بيان صحفي، أنه يجرى تنفيذ 10080 وحدة (420 عمارة)، وطرح تنفيذ 5040 وحدة أخرى (210 عمارات)، كما يجري أيضا الإعداد لطرح تنفيذ 4920 وحدة (205 عمارات)، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي تم ويجري تنفيذها وطرحها بالمدينة إلى 23856 وحدة (994 عمارة).

وقالت تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه يجري تنفيذ الطريق الشرقي للمدينة، بطول 1600 م، وبعرض 32 م، بتكلفة 25 مليون جنيه، وهو الطريق المؤدي للموقع الذي يتم به تنفيذ 416 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بمساحة 500 فدان، حيث يتم شق ونحت الجبال لتنفيذ الطريق.

وأضافت: "كما تجري حاليًا إجراءات الانتهاء من القرار الجمهوري لتوسعة المدينة في الناحية الجنوبية بمساحة (6099 فدانًا) مع فتح آفاق جديدة للمدينة، حيث إن هذه التوسعات تطل مباشرة على الطريق الإقليمي وعلى طريق الكريمات، وسيتم بهذه المساحة تنفيذ وحدات سكنية لتلبية الطلب الشديد على المدينة، بجانب تنفيذ خدمات عامة ومناطق صناعية وترفيهية، وزيادة الاستثمارات بالمدينة".

وأكدت جرجس، أنه تمت الموافقة على ربط المدينة على الطريق الأوسطي الرابط بين طريق العين السخنة وطريق الأوتوستراد، لتعظيم الاستفادة من منظومة محاور وشبكات الطرق القائمة، بالإضافة إلى ما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي جيد.