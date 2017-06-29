مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير البترول للإعلان عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بعد قليل للإعلان عن تفاصيل زيادة أسعار الوقود.

أعلنت الحكومة، صباح اليوم، زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 350 قرشا، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 جنيه بدلا من 235 قرشا، وسعر لتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 235 قرشا.

كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى جنيهين، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا.

وأضاف الملا أن سعر بنزين 95 ارتفع إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 625 قرشا، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها، بدلا من 15 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار طبقت من الثامنة صباح اليوم.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2017 ، بنحو 110.148 مليار جنيه.

وتعد هذة الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا.

كما ارتفع سعر متر الغاز للسيارات في المرة السابقة من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها.

وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب في البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد، ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.