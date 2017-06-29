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"أمن بورسعيد" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لـ"30 يونيو"

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مصراوي Masrawy

"أمن بورسعيد" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لـ"30 يونيو"

10:04 ص الخميس 29 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية أمن محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ بكل الأقسام الشرطية التابعة لها، استعدادًا لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، إن المديرية نشرت قوات تأمين إضافية من الضباط والأفراد من بينهم عناصر مكافحة الشغب والإرهاب، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات دورية راكبة وثابتة بكل أنحاء المدينة، وتكثيف التواجد الأمني بمحاور المعديات المختلفة وكوبري النصر العائم والمجري الملاحي لقناة السويس.

وأشار "صلاح" إلى شن حملات تمشيطية على المناطق المتاخمة مع سيناء لتفويت الفرصة على أى عناصر مخربة للاختباء بالمناطق الجبلية، بجانب تكثيف التواجد الأمني بالقرب من المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية المختلفة ومجمع المصالح ومبنى الديوان العام للمحافظة مع منع وقوف أية سيارات في الشوارع الرئيسية، وتكثيف الحملات المرورية لضبط أية دراجات نارية دون لوحات معدنية قد تستخدم في أية أعمال عنف.

وأكد مدير الأمن تكليف خبراء المفرقعات للتعامل الفوري مع أية مواد متفجرة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية لتلقي أية بلاغات.

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