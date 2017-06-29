سرقة فرع النيابة الإدارية في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل، اليوم الخميس، جهودها لكشف غموض سرقة مكتب فرع الدعوى التأديبية التابع للنيابة الإدارية في دائرة قسم ثان مدينة سوهاج.

تلقى العميد أحمد أبو عايد، مأمور قسم ثان شرطة سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوجود سرقة بمكتب فرع الدعوي التأديبية التابع للنيابة الإدارية ابمدينة ناصر دائرة القسم.

وتبين عدم وجود ثمة آثار عنف بقفل الباب، وبانتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة أثبتت بتقريرها أن الباب فٌتح بمفتاح أصلي مع محاولة الإيهام بوجود آثار عنف مصطنعة.

وقال قدري محمد عبد الحميد، 55 عامًا سكرتير الفرع، ويقيم في نجع أبو شجرة دائرة القسم، في محضر التحريات، إنه حال حضوره والموظفين للعمل اكتشفوا سرقة "2 كيسة وشاشة كمبيوتر محمل عليها بعض مذكرات القضايا"، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحديد وضبط الفاعل والمسروقات، بالتنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بسوهاج.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم "37" أحوال المركز.