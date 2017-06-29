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«الكتلة الشبابية» تهنئ الشعب المصري بحلول ذكري ثورة 30 يونيو

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«الكتلة الشبابية» تهنئ الشعب المصري بحلول ذكري ثورة 30 يونيو «الكتلة الشبابية» تهنئ الشعب المصري بحلول ذكري ثورة 30 يونيو

التحرير

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هنأ أحمد حمدي، رئيس الكتلة الشبابية المصرية، الشعب المصري بحلول ذكري ثورة 30 يونيو، الثورة العظيمة التي قام بها الشعب وساندها الجيش بقيادة الرئيس ضد الإخوان المسلمين.

وقال "حمدي" في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن الكتلة الشبابية المصرية سوف تعمل مع الرئيس لخدمة الوطن والمواطن، ونعمل جاهدين كشباب متطوعين في خدمة المصريين، وننادي جميع الشباب لتوحيد الصفوف والعمل معنا تحت راية واحده وفكر واحد الهدف منه هو المصلحة العامة للوطن.

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وفي نفس السياق، أشارت نائب رئيس الكتلة، سمية سمير، إلى أن الكتلة سوف تشارك في الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم العظيم، مؤكدة أن الكتلة الفترة المقبلة ستعمل على التواجد الفعلي في كل المحافظات.

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التحرير

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