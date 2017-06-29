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الرئيس البرازيلي يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين بألمانيا وسط اتهامه بالفساد

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مصراوي Masrawy

الرئيس البرازيلي يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين بألمانيا وسط اتهامه بالفساد

06:56 ص الخميس 29 يونيو 2017

الرئيس البرازيلي يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين بألمانيا وسط اتهامه بالفساد

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

ألغى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر مشاركته التي كانت مقررة في اجتماع مجموعة العشرين في ألمانيا الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء، بعد أيام من اتهامه بالفساد.

ولم يقدم بيان صدر عن مكتبه ونقلته وسائل إعلام أي سبب رسمي لإلغاء المشاركة.

كان النائب العام رودريجو جانوت قد اتهم تامر يوم الاثنين الماضي بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركات تعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.

وأقرت المحكمة العليا في وقت سابق اتهامات ضد الرئيس، لكن مجلس النواب في البلاد يجب أن يصوت حاليا على إمكانية محاكمته.

وينفي تامر الاتهامات المنسوبة إليه ويصفها بأنها "حيلة قانونية".

يذكر أن قادة مجموعة الدول الصناعية الكبرى والناشئة الـ 20 سيجتمعون في هامبورج خلال الفترة من 7 إلى 8 يوليو.

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