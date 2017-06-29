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بيونج يانج تهاجم واشنطن في خطاب نادر في مجلس الأمن

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مصراوي Masrawy

بيونج يانج تهاجم واشنطن في خطاب نادر في مجلس الأمن

05:41 ص الخميس 29 يونيو 2017

بيونج يانج تهاجم واشنطن في خطاب نادر في مجلس الأمن

نائب السفير الكوري الشمالي في الامم المتحدة كيم اي

نيويورك - (أ ف ب):

شنت الأربعاء، في خطاب نادر في مجلس الأمن الدولي هجوما حادا على الولايات المتحدة متهمة إياها بإقران عرضها على بيونج يانج التفاوض على برامج النظام الشيوعي النووية والصاروخية بـ"شروط ظالمة".

وقال نائب السفير الكوري الشمالي في الأمم المتحدة كيم اين ريونغ إن الولايات المتحدة ترتكب "سوء تقدير فادحا" إذا ما اعتقدت أن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية سيثنيها عن السعي للحصول على السلاح النووي.

وأضاف الدبلوماسي الكوري الشمالي خلال جلسة استماع عقدها مجلس الأمن حول منع الانتشار النووي وترأستها بوليفيا أن تصرف واشنطن "الخبيث والذي يفتقر إلى اللباقة يجري في الاتجاه المعاكس لما تريده"، مضيفا أن "الولايات المتحدة ما زالت تتحدث عن (الحوار) حتى في هذه اللحظة" بعد إقرار عقوبات جديدة على بلاده.

وتابع "لا معنى لإدعاء الرغبة بالحوار وإقرانه في الوقت ذاته بشروط مسبقة ظالمة ومع ممارسة ضغوط قصوى".

وأكدت الولايات المتحدة مرارا استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية إذا ما أوقفت الأخيرة تجاربها النووية والباليستية.

وفي يونيو الجاري أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بحق كوريا الشمالية فرض بموجبه عقوبات على 14 مسؤولا في هذا البلد.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي إثر سلسلة من التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ التي قام بها النظام الكوري الشمالي.

هذا المحتوى من

AFP

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