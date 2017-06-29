«هندسة إسكندرية» الثالث على مستوى العالم بأكبر مسابقة في أمريكا

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قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، إن الكلية حصدت المركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة الدولية 2017 international ROV competition.

وأصاف "قنصوة"، أن الكلية فازت فى المسابقة الدولية التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ يونيو ٢٠١٧ بمدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا.

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وأشار عميد هندسة الإسكندرية، إلى أن فريق كلية الهندسة فاز أيضًا بالمركز الحادى عشر بذات المسابقة، مشيرًا إلى أن فرق كلية الهندسة تأهلت للمسابقة العالمية، وذلك بعد فوزها في المسابقة الإقليمية بالمركز الأول والثاني والرابع.

وأوضح أن فريقي فورتكس وتوربيدو سافرا ليمثلا كلية الهندسة في المسابقة العالمية وقد حقق فريق فورتكس تحت إشراف الكتور عبدالواحد يونس، المركز الثالث على مستوى العالم، بينما حقق فريق توربيدو تحت إشراف الدكتور كامل الشوربجي، المركز الحادي عشر.