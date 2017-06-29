استدعاء المدعية العامة الفنزويلية للمثول أمام المحكمة ومنعها من السفر

كاراكاس - (أ ف ب):

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، الأربعاء قرارا بمنع المدعية العامة للبلاد لويزا اورتيغا المعارضة للرئيس نيكولاس مادورو من السفر إلى الخارج وأمرتها بالمثول امامها في 4 يوليو لتحديد ما اذا كانت ستحاكم أم لا.

وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة الاستماع الشفهية والعامة حدد موعدها في 4 يوليو" لتحديد ما إذا كانت المدعية العامة ستحاكم أم لا، مشيرة إلى أن القرار أرفق بأمر يقضي بمنع أورتيغا من السفر وبتجميد أرصدتها وأموالها.

وأورتيغا كانت من أنصار التيار التشافيزي لكنها زادت في الأسابيع الأخيرة من انتقاداتها للرئيس مادورو، ليصل بها الأمر الأربعاء إلى اتهامه باستخدام "إرهاب الدولة" عبر حض قوات الأمن على استخدام العنف بمواجهة التظاهرات التي تعم البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر.

وكثفت النائبة العامة أورتيغا خلال الأسابيع القليلة الماضية انتقاداتها لحكومة مادورو، واتهمتها بالسعي لمصادرة السلطة وقمع التظاهرات المناهضة لها ما ادى الى مقتل 76 شخصا منذ مطلع أبريل.

وأعلنت حكومة الرئيس مادورو الأربعاء أنها تعرضت الثلاثاء لمحاولة انقلابية عندما قامت مروحية يقودها شرطي بإلقاء أربع قنابل، حسب قولها، على مبنى المحكمة العليا في كراكاس.