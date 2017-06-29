فيديو| مرتضى يوجه رسالة نارية لـ«ماجد سامي» بسبب «ستانلي»

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تمسك ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، بالحصول على مليون و500 ألف دولار، للاستغناء عن النيجيري ستانلي أوهايتشي، عرقل إتمام الاتفاق بين الناديين رغم رغبة اللاعب في البقاء بالقلعة البيضاء.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «اللعبة الحلوة»، الذي يقدمه أحمد بلال على قناة LTC، أن اتفاق ناديه مع دجلة في العام الماضي، كان بسعر الدولار حينها قبل ارتفاع سعره لأكثر من الضعف بعد ذلك.

وتابع، «طلبت من ماجد سامي تخفيض قيمة الصفقة لكنه طلب الحصول على مليون و300 ألف دولار، بالإضافة إلى أشيمبونج، ولاعبين آخرين، قولتله إنت بتهزر طبعًا، أتمنى بس إنه يرجع مصر في أى وقت عشان وحشنا».