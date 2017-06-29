أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو|مرتضى: وزير الرياضة مصيره السجن إذا لم تعاد مباراة المقاصة

Google+ Print
فيديو|مرتضى: وزير الرياضة مصيره السجن إذا لم تعاد مباراة المقاصة فيديو|مرتضى: وزير الرياضة مصيره السجن إذا لم تعاد مباراة المقاصة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ، رئيس نادي ، إن مباراة المقاصة إذا لم تُعاد، سيسجن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، ومعه جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «اللعبة الحلوة»، الذي يقدمه أحمد بلال على قناة LTC، أن القانون واضح، ويقضي بحبس وعزل أي مسؤول يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن أعضاء الجبلاية يتحدثون عن إيقاف النشاط الكروي في مصر، بسبب التدخل الحكومي، رغم أنهم قاموا برفع قضية ضد حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة أمام نفس المحكمة التي أقرت بإعادة مباراة المقاصة.

شاهد أيضا



 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي