فيديو|مرتضى: وزير الرياضة مصيره السجن إذا لم تعاد مباراة المقاصة

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مباراة مصر المقاصة إذا لم تُعاد، سيسجن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، ومعه جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «اللعبة الحلوة»، الذي يقدمه أحمد بلال على قناة LTC، أن القانون واضح، ويقضي بحبس وعزل أي مسؤول يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن أعضاء الجبلاية يتحدثون عن إيقاف النشاط الكروي في مصر، بسبب التدخل الحكومي، رغم أنهم قاموا برفع قضية ضد حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة أمام نفس المحكمة التي أقرت بإعادة مباراة المقاصة.

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